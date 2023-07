Atelier découverte cyanographie Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Atelier découverte cyanographie Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan, 20 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées Création d’images monochrome.

Durée 2h. Rdv Maison du Patrimoine.

2023-07-20 14:00:00 fin : 2023-07-20 16:00:00. EUR.

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Creation of monochrome images.

Duration: 2 hours. Rdv Maison du Patrimoine Creación de imágenes monocromas.

Duración: 2 horas. Rdv Maison du Patrimoine Erstellen von monochromen Bildern.

