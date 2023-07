Visite guidée du Musée Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan, 19 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Partez à la découverte du patrimoine de nos montagnes à travers une visite interactive, pédagogique et ludique.

Rendez vous à la Maison du Patrimoine.

2023-07-19 10:30:00 fin : 2023-07-19 . .

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the heritage of our mountains through an interactive, educational and fun visit.

Meet at the House of Heritage

Descubra el patrimonio de nuestras montañas a través de una visita interactiva, educativa y divertida.

Encuentro en la Maison du Patrimoine

Entdecken Sie das Kulturerbe unserer Berge durch einen interaktiven, pädagogischen und spielerischen Besuch.

Treffpunkt: Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes)

