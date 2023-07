Atelier gravure Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan, 18 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

A l’aide d’une presse et de différents supports découvrez l’art de la gravure (durée 1h30)

Rdv Maison du Patrimoine 

3 ateliers : 10h / 14h & 16h

En famille – 5€/pers.

2023-07-18 10:00:00 fin : 2023-07-18 . EUR.

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the art of engraving with the help of a press and various media (duration 1h30)

Rdv Maison du Patrimoine ?

3 workshops: 10am / 2pm & 4pm

Family – 5?/pers

Descubra el arte del grabado utilizando una prensa y diversos medios (duración 1h30)

Cita en la Maison du Patrimoine ?

3 talleres: 10h / 14h & 16h

Familia – 5?/pers

Entdecken Sie mit Hilfe einer Presse und verschiedener Medien die Kunst der Gravur (Dauer 1,5 Stunden)

Treffpunkt: Haus des Kulturerbes ?

3 Workshops: 10h / 14h & 16h

Für Familien – 5 Personen

