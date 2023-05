Conférence « La Méditation » Maison du Patrimoine, 2 juin 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

« La méditation »

Sa raison d’être, sa pratique et ses bienfaits au quotidien.

Par Dominique Thomas.

Ancien traducteur de plusieurs lamas tibétains, Dominique THOMAS a étudié et enseigné une dizaine d’années au Karmapa International Buddhist Institut de New Delhi. Depuis plus de vingt ans, il anime des stages de philosophie et des cours de tibétain..

2023-06-02 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-02 . EUR.

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Meditation »

Its purpose, practice and daily benefits.

By Dominique Thomas.

Former translator of several Tibetan lamas, Dominique THOMAS studied and taught for ten years at the Karmapa International Buddhist Institute in New Delhi. For more than twenty years, he has been leading philosophy courses and Tibetan language courses.

« Meditación

Su finalidad, práctica y beneficios cotidianos.

Por Dominique Thomas.

Antiguo traductor de varios lamas tibetanos, Dominique THOMAS estudió y enseñó durante diez años en el Instituto Budista Internacional Karmapa de Nueva Delhi. Desde hace más de veinte años, dirige cursos de filosofía y de lengua tibetana.

« Die Meditation »

Ihr Zweck, ihre Praxis und ihre Vorteile im Alltag.

Von Dominique Thomas.

Dominique Thomas, ehemaliger Übersetzer mehrerer tibetischer Lamas, studierte und lehrte zehn Jahre lang am Karmapa International Buddhist Institute in Neu-Delhi. Seit über zwanzig Jahren leitet er Philosophie-Workshops und Tibetisch-Kurse.

