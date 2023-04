Exposition « Le blanc de l’hiver » Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Exposition « Le blanc de l’hiver » Maison du Patrimoine, 1 mars 2023, Saint-Lary-Soulan. Exposition aquarelles et textes de Nathalie MAGROU.

2023-03-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibition of watercolors and texts by Nathalie MAGROU Exposición de acuarelas y textos de Nathalie MAGROU Ausstellung von Aquarellen und Texten von Nathalie MAGROU Mise à jour le 2023-03-02 par OT de St Lary|CDT65

