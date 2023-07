Exposition de peintures et dessins d’artistes anciens célèbres. Maison du patrimoine Saint-Jean-de-Touslas Catégories d’Évènement: Rhône

Saint-Jean-de-Touslas Exposition de peintures et dessins d’artistes anciens célèbres. Maison du patrimoine Saint-Jean-de-Touslas, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Touslas. Exposition de peintures et dessins d’artistes anciens célèbres. 16 et 17 septembre Maison du patrimoine Exposition dans la maison du patrimoine de tableaux du peintre Dougy et des gravures de Jean-Jacques de Boissieu. Maison du patrimoine rue des Lavandières- 69700 Beauvallon Saint-Jean-de-Touslas 69700 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0674424103 https://beauvallon69.fr La maison du patrimoine est un ancien presbytère. L’ancien jardin de curé est très original avec ses mosaïques naïves, ses sculptures en bois et ses vieux outils. Un atelier mosaïque est proposé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

