Visite de la maison du Patrimoine, à la rencontre des vieux métiers Maison du Patrimoine Saint-Aubin Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Aubin Visite de la maison du Patrimoine, à la rencontre des vieux métiers Maison du Patrimoine Saint-Aubin, 17 septembre 2023, Saint-Aubin. Visite de la maison du Patrimoine, à la rencontre des vieux métiers Dimanche 17 septembre, 14h00 Maison du Patrimoine Entrée libre Découvrez les métiers anciens au sein de la maison du Patrimoine à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Promenez-vous lors d’une visite libre dans le temps au cœur du village avec son café, son école, son matériel agricole. Maison du Patrimoine Rue de la Goulotte, 39410 Saint-Aubin Saint-Aubin 39410 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

