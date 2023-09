Villarnard : Au cœur d’un hameau montagnard Maison du Patrimoine ruelle St Roch Villarnard 73120 courchevel Courchevel, 16 septembre 2023, Courchevel.

En extérieur :

Découverte du hameau de Villarnard : le four, la chapelle baroque, l’ancienne école, les lavoirs, l’architecture de montagne, la cabane des pompiers.

A la Maison du Patrimoine :

Exposition temporaire « Les pompiers de la Perrière ».

Panneaux exposant la vie à Villarnard et de ses environs proches jusqu’en 1950 : les alpages, l’école d’autrefois, les mines, le travail du bois, la vie au fil des saisons.

Possibilité de visite guidée et commentée

Maison du Patrimoine ruelle St Roch Villarnard 73120 courchevel

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association Le Patrimoine