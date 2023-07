Le Patrimoine Vivant Roquebrunois MAISON DU PATRIMOINE Roquebrune-sur-Argens Catégories d’Évènement: Roquebrune-sur-Argens

Var Le Patrimoine Vivant Roquebrunois MAISON DU PATRIMOINE Roquebrune-sur-Argens, 16 septembre 2023, Roquebrune-sur-Argens. Le Patrimoine Vivant Roquebrunois 16 et 17 septembre MAISON DU PATRIMOINE Samedi 16 septembre: et dimanche 17 septembre

Exposition Mise en lumière des anciennes chapelles de Roquebrune-sur- Argens & Portrait de Roquebrunois

Samedi 16 septembre Visite guidée de l’ancienne ville fortifiée départ 9h00 et 11h00 Maison du Patrimoine Jeu de piste dans les ruelles 18h00 Dimanche 17 septembre Stands le Patrimoine Vivant impasse Barbacane de 10h à 18h00 venez découvrir les métiers de l’artisanat

Apéritif et ambiance musicale

Ateliers enfants « histoire du blason de Roquebrune-sur-Argens » de 14h à 17h00 MAISON DU PATRIMOINE Impasse Barbacane 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 30 02 39 33 http://www.roquebrune.com Dans un ancien garage municipal a été retrouvée une authentique glacière du XVIIe siècle. Autour d’elle, exposés dans 2 salles, tous les vestiges retrouvés dans les sols de la commune Les trésors cachés se trouvent dans les sources des Cavalières, premiere alimentaion continue en eau de la commune, grâce à l’aqueduc des 25 ponts et Fontaine Vieille. Libre et gratuit JEP 2012: Les trésors cachés : Des sources des Cavalières à Fontaine Vieille Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

