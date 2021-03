Kembs Kembs 68680, Kembs Maison du Patrimoine & Relais de la Poste aux Chevaux Kembs Catégories d’évènement: 68680

« La mémoire d'un lieu ce n'est pas que des pierres mais c'est avant tout celle des hommes. » C'est dans cet esprit que nous vous proposons, en premier lieu, une visite de la Maison du Patrimoine de Kembs avec ses salles consacrées à l'histoire locale : 2000 ans d'histoire de l'époque romaine, à travers le Rhin, les cultes, le passé sur les guerres, l'aménagement hydroélectrique, l'imprimerie du 15ème siècle à nos jours, la salle de classe et la Stuwa. En deuxième lieu, venez découvrir un ancien relais de poste aux chevaux du 18ème siècle, riche de 270 ans d'histoire. Un apéritif vous sera servit en fin de visite.

