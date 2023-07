Visites libres des prisons de la Prévôté Maison du patrimoine – Prévôté Montlhéry, 16 septembre 2023, Montlhéry.

Venez visiter les Prisons de la Prévôté, construites par Philippe-Auguste en 1210, lieu où était rendue la Justice et où séjournaient les prisonniers avant leur sentence.

La Société historique vous présentera la ville au Moyen-Age au travers de cartographie, anciens écrits, publications actuelles ainsi qu’une exposition sur le château de Montlhéry.

Maison du patrimoine – Prévôté 27 Grande-Rue 91310 Montlhéry Montlhéry 91310 Essonne Île-de-France 01 60 12 72 06 http://www.montlhery.fr Ce bâtiment communal a été inscrit, par arrêté du 5 février 1937, à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Sous le règne de Philippe Auguste (1180-1223), lors de la réorganisation administrative du royaume, Montlhéry devient le siège d’une prévôté. En conséquence, on édifie au n°27 de la Grande-Rue des prisons et un auditoire servant au déroulement des audiences du tribunal. On situe leur réalisation aux XIVe et XVe siècles. En 1548, le chancelier de Leuville prend possession de son comté de Montlhéry et fait rebâtir la geôle et l’auditoire, qui seront de nouveau réparés en 1659 par François de Dinan, prévôt de l’époque. Ces lieux, témoins de la justice seigneuriale, étaient sujets aux dégradations en raison de leur service journalier. Durant la Révolution, les prisons sont toujours utilisées. La démolition d’une partie de l’auditoire pour permettre le passage entre la rue et les cellules a permis de mettre à jour des graffitis datant de 1692 et 1693, dont un relevé précis a été effectué par l’équipe du groupe d’études, de recherches et de sauvegarde de l’Art rupestre. Ils semblent être le témoignage de prisonniers qui patientaient dans une salle avant leur audition ou leur jugement. On y découvre essentiellement des noms, des dates et des dessins (personnages, scènes de pendaisons, moulin, bateau, clocher, tour). Restaurée en 1995, la prévôté est accessible au public via la Maison du patrimoine au 27 Grande-Rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Mairie de Montlhéry