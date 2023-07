Fabriquez votre lampe à huile romaine d’Oloron Maison du patrimoine Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Fabriquez votre lampe à huile romaine d’Oloron Samedi 16 septembre, 14h30 Maison du patrimoine Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 10.

Venez fabriquer une copie de la lampe à huile d’Oloron. L’atelier se déroulera en 2 temps le samedi et le dimanche.

Atelier est proposé par l’association Trait d’Union.

Maison du patrimoine 52 rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 39 99 99 http://www.oloron-ste-marie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 39 79 18 »}, {« type »: « email », « value »: « traitdunion.patrimoine@orange.fr »}] Petit musée archéologique, historique et ethnographique installé dans une demeure bourgeoise du XVIIe siècle ; jardin médiéval.

Les collections s’articulent autour des découvertes archéologiques, de la reconstitution d’une cuisine traditionnelle béarnaise, et de l’histoire oloronaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Trait d’Union