Pyrénées-Atlantiques À la découverte du patrimoine d’Oloron-Sainte-Marie Maison du patrimoine Oloron-Sainte-Marie, 16 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie. À la découverte du patrimoine d’Oloron-Sainte-Marie 16 et 17 septembre Maison du patrimoine Gratuit. Entrée libre. Archéologie, ethnographie, tableaux, musée du camp de Gurs … l’histoire du territoire se découvre à la maison du patrimoine !

L’association Trait d’Union vous accueille. Pour plus de renseignement : traitdunion.patrimoine@orange.fr ou au 05 59 39 79 18. Maison du patrimoine 52 rue Dalmais, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 39 99 99 http://www.oloron-ste-marie.fr [{« link »: « mailto:traitdunion.patrimoine@orange.fr »}] Petit musée archéologique, historique et ethnographique installé dans une demeure bourgeoise du XVIIe siècle ; jardin médiéval.

Les collections s’articulent autour des découvertes archéologiques, de la reconstitution d’une cuisine traditionnelle béarnaise, et de l’histoire oloronaise. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

