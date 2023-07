Promenade au confluent du Ruzat et de la Pimpine Maison du patrimoine naturel du Créonnais Sadirac Catégories d’Évènement: Gironde

Promenade au confluent du Ruzat et de la Pimpine

Dimanche 17 septembre, 15h00
Maison du patrimoine naturel du Créonnais
Sadirac

Gratuit. Entrée libre. Participez à une promenade au confluent du Ruzat et de la Pimpine, au Mouline de Bourry.

Suivie d’un goûter offert par l’association AmiBiSa. Pour plus d’informations : 05 56 30 61 17 Maison du patrimoine naturel du Créonnais 23 route de Créon, 33670 Sadirac Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 76 21 99 94 L’ancienne gare de Sadirac, en bordure de la piste cyclable Roger Lapébie, abrite la maison du patrimoine naturel du Créonnais. Des activités culturelles, pédagogiques, et scientifiques pour tout public y sont proposées à travers les dimanches « découverte de l’environnement » (tous les dimanches entre 14h30 et 18h, entrée libre et gratuite) avec balades, ateliers, films et expositions. Chaque semaine, un nouveau thème est à découvrir. Les jeudis soirs culturels (diaporamas, conférences, sorties nocturnes) ont lieu à 18h30. Atelier-visite délocalisé le 1e dimanche de chaque mois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

