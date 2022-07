Maison du Patrimoine Naturel Créonnais: « Parcours à vélo de Sadirac à Citon-Cénac »

Maison du Patrimoine Naturel Créonnais: « Parcours à vélo de Sadirac à Citon-Cénac », 31 juillet 2022, . Maison du Patrimoine Naturel Créonnais: « Parcours à vélo de Sadirac à Citon-Cénac »



2022-07-31 15:00:00 – 2022-07-31 EUR Entre Sadirac et Cénac, nous découvrirons des vestiges de moulins, lavoirs, carrières et bien d’autres curiosités bien cachées le long de la piste cyclable. Entre Sadirac et Cénac, nous découvrirons des vestiges de moulins, lavoirs, carrières et bien d’autres curiosités bien cachées le long de la piste cyclable. Entre Sadirac et Cénac, nous découvrirons des vestiges de moulins, lavoirs, carrières et bien d’autres curiosités bien cachées le long de la piste cyclable. dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville