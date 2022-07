Maison du Patrimoine Naturel Créonnais: Les chants des oiseaux

Maison du Patrimoine Naturel Créonnais: Les chants des oiseaux, 17 juillet 2022, . Maison du Patrimoine Naturel Créonnais: Les chants des oiseaux



2022-07-17 – 2022-07-17 EUR Les oiseaux et leur chant ont de tout temps fasciné les hommes, qui sont allés jusqu’à en mettre en cage pour en profiter au quotidien. Mais derrière ces mélodies aux sons apparemment si joyeux, que se cache-t-il précisément ? Pourquoi et comment l’oiseau chante-t-il ? Les oiseaux et leur chant ont de tout temps fasciné les hommes, qui sont allés jusqu’à en mettre en cage pour en profiter au quotidien. Mais derrière ces mélodies aux sons apparemment si joyeux, que se cache-t-il précisément ? Pourquoi et comment l’oiseau chante-t-il ? Les oiseaux et leur chant ont de tout temps fasciné les hommes, qui sont allés jusqu’à en mettre en cage pour en profiter au quotidien. Mais derrière ces mélodies aux sons apparemment si joyeux, que se cache-t-il précisément ? Pourquoi et comment l’oiseau chante-t-il ? Maison du patrimoine Créonnais dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville