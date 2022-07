Maison du Patrimoine Naturel Créonnais: Balade sur les plantes médicinales à la Sauve-Majeure Sadirac Sadirac Catégories d’évènement: Gironde

23 route de Créon Sadirac Gironde OT de l’Entre-deux-Mers

Balade sur « les plantes médicinales » à la Sauve-Majeure . Découverte des plantes avec lesquelles nos ancêtres soignaient leurs maux quotidiens. +33 5 56 30 64 32

