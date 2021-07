Cénac-et-Saint-Julien Maison du patrimoine,69400 Villefranche-sur-Saône Cénac-et-Saint-Julien, Dordogne Maison du patrimoine : Miroirs petit choux et papillottes Maison du patrimoine,69400 Villefranche-sur-Saône Cénac-et-Saint-Julien Catégories d’évènement: Cénac-et-Saint-Julien

Dordogne

Maison du patrimoine : Miroirs petit choux et papillottes Maison du patrimoine,69400 Villefranche-sur-Saône, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cénac-et-Saint-Julien. Maison du patrimoine : Miroirs petit choux et papillottes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du patrimoine, 69400 Villefranche-sur-Saône

Nées entre 1746 et 1766, cinq femmes liées au Beaujolais écrivent beaucoup, sous la forme de lettres ou de mémoires : la comtesse de Genlis, Marie Victoire Adélaïde Richard de Ruffey, Manon Roland, Marie-Thérèse Françoise Bottu de la Barmondière et Madgeleine Morand de Jouffrey. Le mari de cette dernière n’est pas en reste, avec 271 lettres connues ! Tous échangent sur les moments forts de leurs vies et les avancées d’une époque en plein bouleversement, qui passe de l’univers raffiné des salons aux ambitions du monde industriel. Certains de ces auteurs se distinguent par des notes d’humour et de tendresse. Saurez-vous retrouver qui assure avoir porté « trois ou quatre mille papillotes sur la tête » ? Et qui se cache derrière « le petit choux » ? L’exposition met aussi à l’honneur plusieurs savoir-faire liés à l’ameublement, la ferronnerie et les arts du feu.

Visite libre

L’exposition vous propose une immersion dans le siècle des Lumières et les premières décennies du 19e siècle. Maison du patrimoine,69400 Villefranche-sur-Saône Traverse de la Manécanterie: 30 rue Roland / 739 rue Nationale Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cénac-et-Saint-Julien, Dordogne Autres Lieu Maison du patrimoine,69400 Villefranche-sur-Saône Adresse Traverse de la Manécanterie: 30 rue Roland / 739 rue Nationale Ville Cénac-et-Saint-Julien lieuville Maison du patrimoine,69400 Villefranche-sur-Saône Cénac-et-Saint-Julien