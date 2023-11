Exposition de Christian Jan & Yan Davos Maison du Patrimoine Mesquer, 16 décembre 2023, Mesquer.

La municipalité de Mesquer a le plaisir d’accueillir les peintres Yan Davos et Christian Jan à la Maison du Patrimoine du 16 au 29 décembre 2023.

Yan Davos a déjà exposé plusieurs fois sur la commune de Mesquer notamment en 2019 avec ses peintures hyperréalistes d’automobile de sport, spécialité du peintre qui est connu et reconnu dans le monde du sport automobile.. Ses couleurs sont franches, pures et son style tout en sobriété raviront les yeux des amateurs et des connaisseurs d’art.

A découvrir également, les œuvres de Christian Jan.

Maison du Patrimoine D52B 44420 Mesquer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:30:00+01:00 – 2023-12-16T12:00:00+01:00

2023-12-29T14:30:00+01:00 – 2023-12-29T16:30:00+01:00

