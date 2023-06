exposition collective Martine Voileau MAISON DU PATRIMOINE Mesquer, 1 août 2023, Mesquer.

exposition collective Martine Voileau 1 – 6 août MAISON DU PATRIMOINE

Exposition collective

Peinture et sculptures, Martine Voileau Cocaud, Martine Le Bidan et Armelle Colombier

MAISON DU PATRIMOINE PLACE DE L’HOTEL 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 59 11 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mesquerquimiac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-collective-martine-voileau-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T10:30:00+02:00 – 2023-08-01T18:00:00+02:00

2023-08-06T10:30:00+02:00 – 2023-08-06T18:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION