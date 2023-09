Visite de la Maison du Patrimoine Maison du patrimoine Masevaux Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Masevaux Visite de la Maison du Patrimoine Maison du patrimoine Masevaux, 17 septembre 2023, Masevaux. Visite de la Maison du Patrimoine Dimanche 17 septembre, 15h00 Maison du patrimoine Dernière occasion de visiter l’exposition dédiée à la Vierge d’Alsace de Bourdelle érigée en 1923. Maison du patrimoine 2 rue du Moulin, 68290 Masevaux Masevaux 68290 Masevaux Haut-Rhin Grand Est 03 89 82 07 80 http://www.facebook.com/shmasevaux Le bâtiment des anciens bains municipaux de la ville de Masevaux, construit en 1925, a été mis à disposition de la Société d’Histoire de la Vallée de Masevaux pour en faire un musée rural et un centre de documentation consacrés à l’histoire et aux traditions de la vallée de Masevaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

