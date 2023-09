Visite-guidée – Sanvic, plus durable que l’airain ! Maison du patrimoine Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Visite-guidée – Sanvic, plus durable que l’airain ! Maison du patrimoine Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre. Visite-guidée – Sanvic, plus durable que l’airain ! Samedi 14 octobre, 15h00, 16h00 Maison du patrimoine Inscription conseillée Visite guidée de l’exposition.

Un guide du Pays d’art et d’histoire vous présente l’histoire ainsi que les caractéristiques architecturales et paysagères du quartier de Sanvic en vous donnant quelques conseils pour les préserver. Maison du patrimoine 181 rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/activites-et-agendas/rendez-vous-du-patrimoine/exposition-sanvic-plus-durable-que-lairain »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:45:00+02:00

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:45:00+02:00 CAUE 76 Détails Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Maison du patrimoine Adresse 181 rue de Paris, 76600 Le Havre Ville Le Havre Departement Seine-Maritime Lieu Ville Maison du patrimoine Le Havre latitude longitude 49.491778;0.107518

Maison du patrimoine Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le havre/