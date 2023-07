Démonstration : animation autour de la restauration des bétons de la façade sud de l’îlot V40 Maison du patrimoine Le Havre, 16 septembre 2023, Le Havre.

Démonstration : animation autour de la restauration des bétons de la façade sud de l’îlot V40 16 et 17 septembre Maison du patrimoine

En mai 2023, la copropriété des îlots V40 et V41 a lancé le chantier de restauration de l’une des façades située place Auguste Perret. Le nettoyage des bétons, la réparation des éclats sur les structures et le décapage des parties peintes en 1987 ont été confiés à l’entreprise H. Chevalier spécialisée dans la restauration des bétons anciens.

En lien avec la thématique de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, « Patrimoine vivant » et transmission du savoir-faire, l’entreprise Chevalier et la copropriété des îlots V40 et V41, avec le soutien de la ville de Havre, proposent de faire connaître au public le savoir-faire déployé par les compagnons pour restaurer de manière durable les bétons bouchardés des immeubles construits par l’architecte Auguste Perret entre 1947 et 1951.

Ainsi, le public est invité à découvrir le travail des compagnons pour réparer les éclats de béton des façades, restituer la composition des agrégats et l’aspect des dalles polychromiques des parements ainsi qu’une vulgarisation des pathologies des bétons ancien. Des représentants de l’entreprise H. Chevalier et du Conseil syndical de la copropriété, présents sur place, répondront aux questions des visiteurs. Seront également présentés des échantillons, les outils employés sur ce chantier et des photographies montrant quelques réalisations. Une explication pratique de réalisation de bouchardage sur les bétons sera proposée par nos compagnons permettant d’apprécier les subtilités des textures des parements en bétons et au service de la restauration des bétons du patrimoine.

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie 02 35 22 31 22

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Copropriété des îlots V40-V41