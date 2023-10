Visite guidée de l’exposition : Etretat, mon paysage – portrait sensible de la côte d’Albâtre Maison du patrimoine Le Havre, 13 mai 2023, Le Havre.

Visite guidée de l’exposition : Etretat, mon paysage – portrait sensible de la côte d’Albâtre Samedi 13 mai, 19h30 Maison du patrimoine Départs des visites à 19h30, 20h, 20h30, 21h et 21h30, durée 30 min.

Popularisées par les artistes du 19e s., les falaises d’Étretat attirent des visiteurs du monde entier qui viennent admirer un paysage à la fois unique et universel. L’exposition en présente une approche sensible à travers la collecte des Cueilleurs d’Histoires qui ont recueilli les témoignages d’une vingtaine d’arpenteurs, venus (re) découvrir ce site exceptionnel. Leurs itinéraires sont mis en regard du projet de labellisation Grand Site Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre et du récent Plan paysage dont les orientations guideront l’évolution et la préservation du territoire de Saint-Jouin-Bruneval à Fécamp. L’ensemble est complété de plusieurs focus consacrés aux patrimoines emblématiques tels que le phare d’Antifer ou le cap Fagnet. Au cours de cette visite, un guide du Pays d’art et d’histoire vous présente la collecte des témoignages menée par Les Cueilleurs d’histoires et les enjeux de la préservation des paysages de la côte d’Albâtre.

Maison du patrimoine 181 rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie 02 35 22 31 22 https://www.lehavre.fr/annuaire/maison-du-patrimoine-atelier-perret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

