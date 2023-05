Visite guidée nocturne de l’appartement témoin Perret Maison du patrimoine, 13 mai 2023, Le Havre.

Visite guidée nocturne de l’appartement témoin Perret Samedi 13 mai, 19h15 Maison du patrimoine Départs des visites toutes les heures de 19h15 à 22h15.

Le projet d’Auguste Perret au Havre n’est pas seulement urbain et architectural, il concerne aussi les modes de vie. Pour le comprendre, visitez l’Appartement témoin ouvert en 2006 à l’occasion de l’inscription par l’UNESCO du centre reconstruit du Havre sur la Liste du patrimoine mondial.

Conforme au plan et aux aménagements souhaités par Perret, ce logement raconte la naissance d’un nouveau modèle d’habitation alliant confort et mobilier de série. Plan intérieur, meubles, tissus, luminaires, céramiques et objets usuels vous plongent dans le quotidien de cette époque résolument moderne.

Maison du patrimoine 181 rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie 02 35 22 31 22 https://www.lehavre.fr/annuaire/maison-du-patrimoine-atelier-perret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:15:00+02:00 – 2023-05-13T22:15:00+02:00

