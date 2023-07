Exposition Des Pierres et des Hommes – La Maison du Patrimoine Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) Lanmeur Catégories d’Évènement: Finistère

Exposition Des Pierres et des Hommes – La Maison du Patrimoine

16 et 17 septembre

Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur)

Visite libre et gratuite

Venez découvrir l'exposition « des pierres et des hommes », présentant la collection géologique du petit Trégor où sont exposés de nombreux échantillons de pierres, de panneaux illustrés, montrant l'emploi de ces pierres par l'homme depuis le XXe siècle. L'exposition met en valeur le petit patrimoine de Lanmeur en y présentant les fontaines et lavoirs du territoire.

11 rue de Kernitron, 29620, Lanmeur
Finistère Bretagne
0786974723

Ancienne maison du Fossoyeur. Parking à Kernitron

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

