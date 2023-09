La Maison du Patrimoine, ses transats, sa boutique et ses brochures Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly Quimper, 16 septembre 2023, Quimper.

Point d’information et de vente

La boutique de la Maison du patrimoine a encore grandi : de nouveaux badges délirants conçus avec les Archives municipales et un cahier de vacances viennent compléter l’offre existante ! De quoi se faire plaisir et en apprendre plus sur Quimper ! Vous trouverez aussi les toutes dernières brochures gratuites éditées par le service Ville d’art et d’histoire.

Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Quimper