Pas à pas dans le musée, atelier enfant Samedi 13 mai, 15h00 Maison du patrimoine Hières-sur-Amby

Un atelier découverte, adapté au jeune public en lien avec

l’expérimentation en archéologie sera proposé aux enfants.

Le Musée-maison du Patrimoine offre au regard un parcours neuf et original sur les peuples qui ont écrit l'histoire de l'Isle Crémieu.

Conçu pour faciliter la compréhension de l’archéologie et la relation de l’homme à son milieu, le musée retrace l’histoire de l’occupation humaine de la région de la Préhistoire au début du Moyen Age.

Au fil d’une chronologie simple et illustrée se dévoilent la vie quotidienne, les modes de vie, les conflits et les rites funéraires des populations qui se sont succédé sur le territoire.

Armement, parures, artisanat, sépultures… sont autant d’éléments présents dans l’exposition qui permettent d’apprécier et d’interpréter les évolutions techniques, artistiques et artisanales. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

©maison du patrimoine