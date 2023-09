Fécamp, ville d’architectes Maison du patrimoine Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime Fécamp, ville d’architectes Maison du patrimoine Fécamp, 14 octobre 2023, Fécamp. Fécamp, ville d’architectes Samedi 14 octobre, 15h00 Maison du patrimoine Entrée libre Fécamp regorge d’édifices que nous croisons quotidiennement. Certains se fondent dans le décor alors que d’autres ne cessent de susciter l’intérêt. Mais connaissez-vous les hommes qui en sont à l’origine ? Au fil d’un parcours, cette visite propose de dresser le portrait d’architectes qui ont paré la ville de ces monuments. Laissez-vous conter les anecdotes, décrire les façades et ouvrez un nouveau regard sur ces pépites plus ou moins cachées ! Votre sens de l’observation sera mise à contribution… Maison du patrimoine 10 rue des forts Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00 Service Archives Patrimoine Détails Catégories d’Évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Maison du patrimoine Adresse 10 rue des forts Fécamp Ville Fécamp Departement Seine-Maritime Lieu Ville Maison du patrimoine Fécamp latitude longitude 49.754863;0.38116

Maison du patrimoine Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/