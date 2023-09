Visite du Musée du Patrimoine Maison du patrimoine et du thermalisme Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Visite du Musée du Patrimoine

Maison du patrimoine et du thermalisme
Vittel

Dimanche 17 septembre, 14h30

Visite du musée en accès libre.

166 rue Charles Garnier, 88800 Vittel
03 29 08 27 91
http://www.vittelpatrimoine.sitew.fr

Le musée présente deux premiers tableaux montrant Vittel avant 1854, date de la création de la station. Puis grâce à de nombreuses photos, le visiteur suit l'évolution architecturale du site. Vient ensuite l'histoire de l'eau et des embouteillages pour terminer sur une représentation des techniques au sein de l'établissement thermal. Parking à proximité.

