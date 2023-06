Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite libre de la maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Maison du Patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’Évènement: Gonfreville-l'Orcher

Seine-Maritime Visite libre de la maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Maison du Patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l’Orcher, 16 septembre 2023, Gonfreville-l'Orcher. Visite libre de la maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 16 et 17 septembre Maison du Patrimoine et des cités provisoires Venez découvrir ce que fut le quotidien des sinistrés havrais de l’après-guerre dans ces baraquements sans confort. Quelques anciens habitants des cités provisoires évoqueront ler vécu au travers d’anecdotes toutes plus savoureuses les unes que les autres! Maison du Patrimoine et des cités provisoires 2a rue du 8 mai 1945, 76700 Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie 02 35 13 16 53 Des camps cigarettes aux cités provisoires .

Des camps cigarettes aux cités provisoires .

La scénographie présente sur différents supports et maquettes , l’histoire des anciens habitants de ces cités provisoires . 1er baraquement

Une salle dédiée à la présence américaine sur le territoire de Gonfreville l’Orcher Ensuite , le visiteur parcourt un centre d’interprétation qui lui permet de comprendre les différents enjeux sociaux des cités provisoires ( écoute de témoignage , visionnage de films, photographies et documents divers, maquettes…) 2ème baraquement Visite d’un baraquement type des années 1960. transport en commun à proximité . parking . Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Alicia ROSE / Service Communication / Ville de Gonfreville l’Orcher Détails Catégories d’Évènement: Gonfreville-l'Orcher, Seine-Maritime Autres Lieu Maison du Patrimoine et des cités provisoires Adresse 2a rue du 8 mai 1945, 76700 Gonfreville-l'Orcher Ville Gonfreville-l'Orcher Departement Seine-Maritime Lieu Ville Maison du Patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l'Orcher

Maison du Patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l'Orcher Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonfreville-l'orcher/

Visite libre de la maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Maison du Patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l’Orcher 2023-09-16 was last modified: by Visite libre de la maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Maison du Patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l’Orcher Maison du Patrimoine et des cités provisoires Gonfreville-l'Orcher 16 septembre 2023