Animation jeune public : escape game « le Discours de Youri » Samedi 13 mai, 16h30, 18h00, 19h30, 21h00 Maison du patrimoine et des cités provisoires 8 pers. max.

Nous sommes en 1965. Youri Gagarine est attendu par une foule en liesse dans les cités provisoires de Gonfreville l’Orcher et il doit y prononcer un discours. Mais la guerre froide ne connaît pas de trève, et la belle ordonnance de la journée est compromise ! Venez vous amuser en famille ou entre amis au cours de cet escape game inspiré de faits réels, et transformez-vous en agents secrets chargés de sauver la paix du monde !

Maison du patrimoine et des cités provisoires 2a rue du 8 mai 1945, 76700 Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie 02 35 13 16 53 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/maison-du-patrimoine-et-des-cites-provisoires/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 16 53 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr »}] La Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires de Gonfreville l’Orcher vous raconte la vie dans ces cités d’urgence d’après-guerre installées dans un camp militaire américain. Des maquettes, des témoignages audio et vidéo et la reconstitution d’un logement des années 1960 vous attendent pour un voyage dans le temps… Une expérience immersive originale ! 12 km du Havre. Bus LiA ligne 22 arrêt collège Gustave Courbet.Stationnement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Collection Maison du Patrimoine et des Cités provisoires