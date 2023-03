Visite guidée thématique : quand les cités s’engagent Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Gonfreville-l'Orcher Catégories d’Évènement: Gonfreville-l'Orcher

Visite guidée thématique : quand les cités s’engagent Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires, 13 mai 2023, Gonfreville-l'Orcher. Visite guidée thématique : quand les cités s’engagent Samedi 13 mai, 14h00 Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Départs des visites à 14h, 14h45, 15h30, 15 pers. max, inscription recommandée, durée 45 min. Quand les cités s’engagent… Visites commentées des baraques provisoires de Gonfreville l’Orcher, qui ont accueilli des réfugiés havrais après-guerre. Engagement politique, syndical, religieux, associatif, citoyen … : le vivre ensemble populaire au temps des Trente Glorieuses. Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 2a rue du 8 mai 1945, 76700 Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie 02 35 13 16 53 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/maison-du-patrimoine-et-des-cites-provisoires/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 16 53 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr »}] La Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires de Gonfreville l’Orcher vous raconte la vie dans ces cités d’urgence d’après-guerre installées dans un camp militaire américain. Des maquettes, des témoignages audio et vidéo et la reconstitution d’un logement des années 1960 vous attendent pour un voyage dans le temps… Une expérience immersive originale ! 12 km du Havre. Bus LiA ligne 22 arrêt collège Gustave Courbet.Stationnement gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:15:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:15:00+02:00 © Collection Maison du patrimoine et des cités provisoires

