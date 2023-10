Café Archi de la MAG le jeudi 12 octobre à 18h30 Maison du Patrimoine et de l’Architecture Basse-Terre, 12 octobre 2023, Basse-Terre.

La Maison de l’Architecture de la Guadeloupe, en partenariat avec la ville de Basse-Terre « Ville d’art et d’histoire », animera un Café Archi, le jeudi 12 octobre à 18h30. Plusieurs films en lien avec la thématique des JNA seront présentés, suivis de discussions avec le public et les spécialistes présents.

Maison du Patrimoine et de l'Architecture 24, rue Baudot 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe La ville de Basse-Terre mène depuis 1995 une politique d'animation et de valorisation de son patrimoine architectural, urbain et paysager qui s'inscrit dans le cadre du label « Ville d'art et d'histoire ». La convention signée avec l'Etat, ministère de la Culture et de la Communication prévoit la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP). Ce centre et le service d'animation de l'architecture et du patrimoine sont installés dans la maison Buffon*, ancienne maison bourgeoise construite au début du XIXe siècle et restaurée à cet effet.

Lieu d’ancrage pour les habitants et les visiteurs, la Maison de l’architecture et du patrimoine se définit comme un outil de développement culturel et touristique ouvert à tous les publics. Elle accueille des expositions temporaires, un espace de documentation et d’information ainsi qu’un service éducatif. En outre, des visites guidées à heure fixe, thématiques et à la demande sont programmées pour tous les publics. Ouvert du lundi au vendredi

