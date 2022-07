Entrez dans un lieu de mémoire collective, de savoir-faire et d’histoire Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Saint-Laurent-de-Cerdans Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Saint-Laurent-de-Cerdans

Entrez dans un lieu de mémoire collective, de savoir-faire et d’histoire Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet, 17 septembre 2022, Saint-Laurent-de-Cerdans. Entrez dans un lieu de mémoire collective, de savoir-faire et d’histoire Samedi 17 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet

Gratuit.

La mémoire d’un savoir faire : espadrilles et tissage catalan. handicap moteur mi Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Rue Joseph Nivet, 66260 Saint-Laurent-de-Cerdans Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie A9, sortie le Boulou.

04 68 39 55 75 http://www.ville-saint-laurent-de-cerdans.fr Saint-Laurent-de-Cerdans est situé en Haut Vallespir, dans une petite vallée débouchant sur la vallée du Tech. La Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet occupe les locaux de l’ancienne usine l’Union Sandalière, fondée en 1923 par les ouvriers sandaliers. À sa fermeture, la commune a voulu conserver la mémoire de cette activité en présentant au public, dans les locaux mêmes de l’usine, les machines et les outils qui servaient à la fabrication des espadrilles, ou au tissage des toiles. La mémoire d’un savoir faire : espadrilles et tissage catalan. La Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet est située dans les murs de « l’Union Sandalière » (l’ancienne usine coopérative de production (1923) des Travailleurs Syndiqués). Elle abrite aujourd’hui la reconstituion d’une usine d’espadrilles et de tissage, que vous pourrez visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2022. Vous y découvrirez aussi « La retirada », la mémoire de l’exode des Républicains espagnols accueillis à Saint-Laurent-de-Cerdans en janvier et février 1939. 70 000 réfugiés sont passés à Saint-Laurent, 5000 ont été hébergés sur place, les blessés et malades étaient logés au 2e étage de ce bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-17T17:30:00+02:00 ©Bureau de tourisme de Saint-Laurent-de-Cerdans

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales, Saint-Laurent-de-Cerdans Autres Lieu Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Adresse Rue Joseph Nivet, 66260 Saint-Laurent-de-Cerdans Ville Saint-Laurent-de-Cerdans Age maximum 99 lieuville Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Saint-Laurent-de-Cerdans Departement Pyrénées-Orientales

Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-de-cerdans/

Entrez dans un lieu de mémoire collective, de savoir-faire et d’histoire Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet 2022-09-17 was last modified: by Entrez dans un lieu de mémoire collective, de savoir-faire et d’histoire Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet 17 septembre 2022 Maison du Patrimoine et de la Mémoire André Abet Saint-Laurent-de-Cerdans Saint-Laurent-de-Cerdans

Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales