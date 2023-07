Exposition Maison du Patrimoine Drevant Catégories d’Évènement: Cher

Drevant Exposition Maison du Patrimoine Drevant, 16 septembre 2023, Drevant. Exposition 16 et 17 septembre Maison du Patrimoine Exposition et explications de la présence de la vigne et du vin apporté par les romains dans la Gaule jusqu’à nos jours avec le matériel nécessaire au travail de celle-ci. Maison du Patrimoine 4 place de l’Eglise 18200 Drevant Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 06 81 71 38 14 http://www.drevantlagroutte.net musée privé sur la vigne et le vin des gallo-romains à nos jours parking place de l’église Drevant 18200 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 cap drevant la-groutte Détails Catégories d’Évènement: Cher, Drevant Autres Lieu Maison du Patrimoine Adresse 4 place de l'Eglise 18200 Drevant Ville Drevant Departement Cher Age min 7 Age max 90 Lieu Ville Maison du Patrimoine Drevant

