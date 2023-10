Visites flash de la Maison du Patrimoine Maison du Patrimoine de Sedan Sedan, 14 octobre 2023, Sedan.

gratuit, réservation conseillée

Venez découvrir l’histoire de l’architecture de Sedan le temps d’une courte visite au Centre d’Interprétatiion de l’Architecture et du Patrimoine.

Maison du Patrimoine de Sedan Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sean.fr »}] Ces anciens bains-douches construits de 1913 à 1921 ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré, muni d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Sous le nom de « Maison du Patrimoine », cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. Parking gratuit à proximité pour les voitures (pas pour les cars)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

2023-10-15T17:30:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Service du patrimoine / Ville de Sedan / LALA Architecture