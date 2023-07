Découverte des milieux humides Maison du Patrimoine Comines, 31 août 2023, Comines.

Découverte des milieux humides Jeudi 31 août, 14h30 Maison du Patrimoine Gratuit sur inscription

Partez à la découverte des milieux humides et de tout se qui se cache sous l’eau grâce à des prélèvements et à des temps d’observation – Avec la Maison de l’eau.

Pour adultes, et enfants accompagnés. A partir de 6 ans.

Maison du Patrimoine 4/6 Rue du Pont, Comines Comines 59560 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 21 51 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T14:30:00+02:00 – 2023-08-31T16:00:00+02:00

2023-08-31T14:30:00+02:00 – 2023-08-31T16:00:00+02:00

nature découverte

Ville de Comines