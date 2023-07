Atelier découverte de la chouette Maison du Patrimoine Comines Catégories d’Évènement: Comines

Nord Atelier découverte de la chouette Maison du Patrimoine Comines, 25 juillet 2023, Comines. Atelier découverte de la chouette Mardi 25 juillet, 14h00 Maison du Patrimoine Gratuit sur inscription L’association « Le Halot Chêne Vert » vous propose de disséquer les pelotes de réjection des chouettes (restes agglomérés non digestibles pour le rapace). Identifiez les restes des proies à l’aide de fiches illustrées et découvrez le régime alimentaire de ces animaux, très présents en campagne à Comines. Gratuit, pour adultes et enfants accompagnés – Dès 6 ans

Plus d’informations sur le site internet de la ville de Comines ou en appelant la Maison du Patrimoine au 03 20 14 21 51.** Maison du Patrimoine 4/6 Rue du Pont, Comines Comines 59560 Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 21 51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

