Les journées de l’envi’ Maison du Patrimoine Comines, 19 juillet 2023, Comines.

Les journées de l’envi’ 19 juillet – 31 août Maison du Patrimoine Gratuit sur inscription

Cet été, le centre culturel de Comines « Ça bouge à Comines » organise les Journées de l’envi’.

L’objectif ? Que petits et grands puissent découvrir la faune et la flore de notre territoire, à travers une série d’ateliers gratuits et en plein-air.

Visiteurs d’ici ou d’ailleurs, c’est l’occasion de découvrir en vous amusant, et en profitant de l’environnement du Val de Deûle et Lys.

Au programme : journées pêche ; ateliers de découverte de la chouette ; création de nichoirs… et tant d’autres surprises.

Les inscriptions se font auprès de la Maison du Patrimoine de Comines.

Pour le programme complet, cliquez ici !

Retrouvez également tous les événements sur le site internet de la ville de Comines en cliquant ici.

Maison du Patrimoine 4/6 Rue du Pont, Comines Comines 59560 Nord [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 20 14 21 51 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondupatrimoine@ville-comines.fr »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Comines », « cache_age »: 86400, « description »: « Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Programme Les journu00e9es de l’envi’, Author: Ville de Comines, Length: 8 pages, Published: 2023-06-06 », « type »: « rich », « title »: « Programme Les journu00e9es de l’envi' », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230606164518-002d4197c2a18889950f9e45c9f6d783/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/005791013d81acc04de63 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/5791013 », « thumbnail_width »: 1125, « html »: «

« , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/005791013d81acc04de63?fbclid=IwAR32X9N3m5CGJUTRvHOnHfk2WIF1Dlqc91FHMEmfHv0mdffRhu2NAyy9qR8 »}, {« link »: « https://www.ville-comines.fr/decouvrir-la-ville/agenda »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00

2023-08-31T14:00:00+02:00 – 2023-08-31T16:00:00+02:00

faune flore