Exposition : de la Franche Foire au jet des Louches Maison du patrimoine, 3 octobre 2022, Comines. Exposition : de la Franche Foire au jet des Louches 3 octobre – 21 novembre Maison du patrimoine Du 17 septembre au 21 octobre. Maison du patrimoine 4/6 rue du pont comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France Autour de ses personnages illustres et de l’instauration de la Franche Foire, laissez-vous porter dans l’univers des louches ! Imprégnée d’histoire et de légendes, la tradition traverse les années et touche toutes les générations… L’exposition se décline en deux volets avec, dans un premier temps, du 17 septembre au 21 octobre (12h), une valorisation de la fête grâce à des documents d’archives et des objets souvenirs. Exposition fermée du 22 au 24 octobre inclus. Puis, dans un second temps, du 25 octobre au 7 novembre, la présentation des louches décorées par les participants au concours qui sera lancé dès le mois de septembre (voir ci-après).

