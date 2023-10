Cabinets des Curiosités Maison du Patrimoine Comines, 4 octobre 2019, Comines.

04>25OCT2019

Comines vous invite à venir découvrir archives, maquettes et une création de l’Ecole Municipale d’arts plastiques qui seront exposées sous la forme d’un “cabinet de curiosités” ludique, qui rendra hommage avec humour aux grandes inventions qui ont permis d’explorer les continents et les océans, et de voyager dans le ciel et dans l’Espace, aux XIXème et XXème siècles.

GRATUIT / MAR, JEU – 14H > 17H30 / MER – 9H30>12H&14H>17H30/VEN-9H30>12H.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 12/10 – 15H > 17H POUR LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES.

Maison du Patrimoine 4/6 Rue du Pont, 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France

Ville de Comines