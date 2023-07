François Willème (1830-1905) Maison du Patrimoine (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Sedan, 7 juillet 2023, Sedan.

Découvrez un artiste innovant !

Dans le cadre de la 12e édition du festival de la photographie et de la ville, l’association Urbi & Orbi a souhaité mettre en avant un artiste pluridisciplinaire né à Sedan, mais partiellement méconnu aujourd’hui.

Pourtant François Willème jouit d’une réputation internationale, car il a inventé le procédé de la photosculpture, ancêtre de l’impression 3D !

Après avoir séjourné une vingtaine d’années à Paris, cet artiste complet, maîtrisant le dessin, la peinture et la sculpture, est revenu s’installer à Sedan. Il a photographié sa ville, notamment lors des grands travaux d’arasement des fortifications et de la création de la « ville nouvelle » entre 1876 et 1884.

Exposition réalisée par l’association Urbi & Orbi : https://www.urbiorbi.photo/

En partenariat avec le service du Patrimoine de la Ville de Sedan, le Musée municipal, la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, la Médiathèque Georges-Delaw (Ardenne Métropole), et d’une contribution internationale exceptionnelle du musée Georges Eastman (États-Unis), de l’Université de Southampton (Royaume-Uni) et du musée Albertina de Vienne (Autriche).

MANIFESTATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Pour les individuels :

En ville du 10 juin au 31 juillet : 12ème édition du festival de la photographie et de la ville URBI & ORBI

Visite guidée tout public de l’exposition temporaire : samedis 8 juillet et 12 août à 15h, visite guidée jeune public : mercredis 21 juin et 13 septembre à 15h

Visite guidée en ville : « Sedan, ville nouvelle après 1870 » le samedi 2 septembre à 10h30

Visite « Undique Robur : Sedan ville fortifiée » sur l’application « Sedan Ici-Avant » de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais

Pour les scolaires : sur réservation au 03 24 27 84 85 / educ.patrimoine@ville-sedan.fr

Renseignements : Maison du Patrimoine – Rue des Anciens d’Afrique du Nord – 08 200 Sedan

Tél : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr – www.sedan.fr

Horaires : moyenne saison (juin-septembre) du mercredi au dimanche 14h-18h / haute saison (juillet-août) du mardi au dimanche 10h-12h et 13h-18h / ouverture jours fériés : 14 juillet, 15 août.

Tarifs : accès gratuit en visite libre – payant pour les visites guidées : groupes adultes : 4,40€ – groupes scolaires : 3,50€ – individuels : 5,50€ ou 3,50€ – gratuit pour les Sedanais

