Cher Sport et patrimoine Maison du Patrimoine Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Sport et patrimoine 16 et 17 septembre Maison du Patrimoine Dans le cadre du thème national « patrimoine des sports », Bourges Ville d’art et d’histoire s’associe avec le service des Sports et des associations sportives du territoire pour proposer des initiations à des sports variés, dans des lieux patrimoniaux.

Un stand de prévention sportive sera installé sur la terrasse de la maison du Tourisme. Maison du Patrimoine 12 place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 81 46 http://www.ville-bourges.fr Ancienne maison canoniale, transformée au XVIIIe siècle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

