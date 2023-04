Visite théâtralisée d’Argentat Maison du Patrimoine, 16 septembre 2023, Argentat-sur-Dordogne.

Visite théâtralisée d’Argentat Samedi 16 septembre, 20h45 Maison du Patrimoine Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 70 personnes.

La Maison du Patrimoine vous propose de découvrir Argentat via une visite théâtralisée : « Argentat, tout une histoire ! ». Vous parcourerez la vieille ville accompagnés par une comédienne. Le passe-rues sera assuré par un joueur de vieille. Le parcours est terminé par des chants en langue d’oc de l’ensemble vocal d’hommes les Gojats del Porti.

Maison du Patrimoine Place Bad-Koenig, 19400 Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 28 06 16 https://argentat-sur-dordogne.fr La Maison du Patrimoine présente l'histoire locale, de la protohistoire au XXe siècle, en mettant en exergue le rôle des routes et de la Dordogne comme axes de vie. Vous y découvrirez des panneaux thématiques et vitrines présentant les richesses archéologiques découvertes sur les sites du Puy du Tour et de la villa du Longour, mobilier médiéval, monnaies… Un film documentaire présente l'histoire de la batellerie et les techniques de construction du courpet (gabare : bateau traditionnel à fond plat). L'espace muséographique bénéficie en outre d'une galerie d'exposition temporaire accueillant en moyenne quatre expos différentes durant la saison. Art et patrimoine sont à l'honneur et complètent la visite de l'exposition permanente.

2023-09-16T20:45:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

