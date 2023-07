MAISON DU PATRIMOINE : VISITE GUIDEE ET COMMENTEE DES OEUVRES D’ARTISTES CHATILLONNAIS Maison du Patrimoine 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine MAISON DU PATRIMOINE : VISITE GUIDEE ET COMMENTEE DES OEUVRES D’ARTISTES CHATILLONNAIS Maison du Patrimoine 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON Châtillon, 16 septembre 2023, Châtillon. MAISON DU PATRIMOINE : VISITE GUIDEE ET COMMENTEE DES OEUVRES D’ARTISTES CHATILLONNAIS 16 et 17 septembre Maison du Patrimoine 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON Entrée libre MAISON DU PATRIMOINE

Creuset des Arts et des Lettres : venez découvrir nos céramistes, nos sculpteurs, nos peintres, nos artistes châtillonnais… Maison du Patrimoine 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 LES AMIS DU VIEUX CHATILLON Détails Catégories d’Évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Maison du Patrimoine 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON Adresse 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON Ville Châtillon Departement Hauts-de-Seine Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Maison du Patrimoine 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON Châtillon

Maison du Patrimoine 13 rue de la Gare 92320 CHÂTILLON Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/