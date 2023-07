Exposition – Parcours autour de la Truffe Maison du Pâtissier Périgueux, 19 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Une galerie explicative et une truffière pédagogique pour découvrir l’univers de l’or noir périgourdin, de la fructification au cavage. Présence de trufficulteurs les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h pour des moments d’échanges et de vente

de produits issus de la truffe..

2023-07-19 fin : 2023-08-20 18:30:00. EUR.

Maison du Pâtissier Place Saint-Louis

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An explanatory gallery and an educational truffle farm to discover the world of Périgord?s black gold, from fruiting to cavage. Truffle growers on site Wednesdays and Fridays from 10 a.m. to 12 p.m. for discussions and sales of truffle products

of truffle products.

Una galería explicativa y un campo trufero pedagógico para descubrir el mundo del oro negro del Périgord, desde la fructificación hasta la excavación. Los truficultores estarán presentes los miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 para charlas y venta de productos trufados

de productos trufados.

Eine erklärende Galerie und eine pädagogische Trüffelfarm, um die Welt des schwarzen Goldes aus dem Perigord zu entdecken, von der Fruchtbildung bis zur Höhlenbesichtigung. Mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr sind Trüffelzüchter anwesend, um sich auszutauschen und zu verkaufen

verkauf von Trüffelprodukten.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Communal de Périgueux