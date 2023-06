Exposition – pablO Maison du Pâtissier Périgueux, 12 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

La Ville de Périgueux accueille l’artiste pablO à l’occasion d’une exposition de peintures, d’encres et de dessins à la Maison du pâtissier du 12 juin au 15 juillet 2023. pablO expose une cinquantaine d’œuvres dans les différentes salles de la Maison du pâtissier, véritable écrin à ses créations !.

2023-06-12 à ; fin : 2023-07-15 12:00:00. EUR.

Maison du Pâtissier Place Saint-Louis

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The city of Périgueux welcomes artist pablO for an exhibition of paintings, inks and drawings at the Maison du pâtissier from June 12 to July 15, 2023. pablO is exhibiting some fifty works in the various rooms of the Maison du pâtissier, a veritable showcase for his creations!

La ciudad de Périgueux acoge una exposición de pinturas, tintas y dibujos del artista pablO en la Maison du pâtissier del 12 de junio al 15 de julio de 2023. pablO expone unas cincuenta obras en las distintas salas de la Maison du pâtissier, ¡un auténtico escaparate para sus creaciones!

Die Stadt Périgueux empfängt den Künstler pablO anlässlich einer Ausstellung von Gemälden, Tinte und Zeichnungen im Maison du pâtissier vom 12. Juni bis zum 15. Juli 2023. pablO stellt rund 50 Werke in den verschiedenen Räumen des Maison du pâtissier aus, die ein wahres Schmuckkästchen für seine Kreationen sind!

