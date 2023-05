Café des Parents à Saint-Pryvé Saint-Mesmin Maison du Part’âge, 13 mai 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Café des Parents à Saint-Pryvé Saint-Mesmin Samedi 13 mai, 09h30 Maison du Part’âge Gratuit, sur inscription.

Le café des parents revient en ce mois de mai ! Au programme des jeux libres pour les enfants de 0 à 4 ans qui seront encadrés par Julie Debard éducatrice jeunes enfants.

Le café des parents permet de passer du temps avec son/ses enfants, de pratiquer des activités ludiques, participant au développement de l’enfant.

Mais c’est aussi un lieu d’échange pour les parents, qui se rencontrent et partagent un moment autour d’un bon café !

Le Café des Parents est ouvert à tous les parents même s’ils n’habitent pas la commune. Il est gratuit et constitue un temps d’échange et de partage entre parents et enfants

Vous pouvez venir à n’importe quel moment sur la tranche horaire 9h30-11h30 à la Maison du Part’âge située au 10 place Clovis, après vous êtes inscrit préalablement auprès du RPE (relais petite enfance)

Maison du Part'âge 10 place clovis 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire
Email: relaispetitenfance@saint-pryve.fr
Téléphone: 06 14 15 21 98

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:30:00+02:00 – 2023-05-13T11:30:00+02:00

Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin