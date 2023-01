Café des Parents Maison du Part’âge Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Atelier Éveil corporel Maison du Part’âge 10 Place Clovis 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:relaispetitenfance@saint-pryve.fr »}] Le retour du café des parents pour 2023 ! Samedi 14 janvier de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison du Part’âge – 10, place Clovis.

Un atelier éveil corporel aura lieu de 10 h à 11 h pour les 2/4 ans.

Gratuit.

Sur inscription au 06 14 15 21 98 ou par mail à relaispetitenfance@saint-pryve.fr

